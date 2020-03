'Chica Bond' afirma que se recuperó del coronavirus; ya convive con su hijo

Londres, Inglaterra.- La 'chica Bond' Olga Kurylenko, actriz que tiene 40 años de edad, afirmó en redes sociales que se ha "recuperado completamente" del coronavirus.

Este domingo, la actriz empleó su cuenta de Instagram para actualizar a sus seguidores sobre su estado de salud tras ser diagnosticada con el Covid-19, publicación en la que habló con detalle de la enfermedad por la que ha atravesado.

Al pie de una fotografía en la que aparece abrazando a su hijo, Alexander Max Horatio, mientras ella usa un cubrebocas, la actriz felicitó a sus seguidoras por el Día de las Madres en el Reino Unido y aseguró que estaba pasando tiempo de calidad con su retoño.

Feliz Día de las Madres. Posdata: Me he recuperado por completo. Para recapitular: Por una semana me sentí muy mal y estuve la mayor parte en la cama, durmiendo, con alta fiebre y un fuerte dolor de cabeza. La segunda semana la fiebre se había ido pero apareció una tos leve y me sentí muy cansada. Para el final de la segunda semana me sentí totalmente bien", expuso la actriz.