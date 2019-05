'Chica del clima' responde a Di Marco tras asegurar que sus rutinas son 'fake'

Ciudad de México.- La 'Chica del clima', Yanet García, respondió a las palabras del entrenador, Diego di Marco, luego de que este asegurara que las rutinas de la chica eran falsas, tras argumentar que no sabe realizar los ejercicios bien.

Las declaraciones se dieron luego de que el entrenador comentó que las rutinas de la actriz, Livia Brito no eran reales, pues no sabe hacer sus hacer sus rutinas, palabras en las que referenció a la conductora regia.

Eso no le da derecho a que en redes sociales se crea que es una fitness girl y, además, haga mal los ejercicios. Estoy cansado de las Ninel Conde, de las Yanet García; estoy cansado de todas las ‘fake’”, dijo.

Ante las palabras Yanet respondió de forma no agradable, al asegurar que todo su cuerpo es natural, a excepción del busto.

Ante la respuesta el entrenador le respondió que él no se refería a su cuerpo, sino que no puede realizar recomendaciones de ejercicios a otras personas, pues podría lastimarlas al no ser experta. Esa respuesta terminó por callar a Yanet García quien ya no volvió a salir en la sección de Diego Di Marco en el programa Hoy.