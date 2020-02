¿Recuerdas a 'Chipitín' del 'Espacio de Tatiana'? Esta es su triste historia

Ciudad de México.- Luis Aracaraz gozó de las mieles del éxito cuando en 1997 interpretó a ‘Chipitín’ en El Espacio de Tatiana, por aquellos días todo era felicidad, sin embargo, su presente es lo contrario, pues hoy está sumido en la tristeza, ya que su esposa le fue infiel con su amigo y además, saqueó su casa.

De acuerdo con una revista de espectáculos, la esposa de Luis, Amanda Libertad, aprovechó que el comediante viajó de Los Ángeles a México, para iniciar una nueva relación con un supuesto amigo de él.

De acuerdo con Luis todo fue una sorpresa puesto que todo iba bien en su relación, sin embargo, cuando viajó a México todo se fue a la borda y se enteró de la situación por uno video que le enviaron.

Cuando regreso a Estados Unidos para aclarar las cosas no solo no encontró a Amanda, sino que la casa que compartían, estaba vacía. Su ex había saqueado la vivienda.

El actor señaló que no le guarda rencor, ya que sabe que en las cosas del amor no se tiene seguro nada.