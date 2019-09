Chiquis Rivera confirmaría que espera a su primer hijo

Ciudad de México.- La cantante, Chiquis Rivera, hace poco compartió con sus millones de seguidores en su cuenta de Instagram el resultado que le dio su ginecólogo por el ultrasonido que se realizó el pasado sábado 7 de septiembre, ¿será que ya este esperando a su primer hijo?.

Recordemos que ayer el esposo de Chiquis, Lorenzo Méndez, despertó el rumor de un embarazo al compartir una selfie en la que ella aparece acostada en una cama de hospital esperando para realizarse un ultrasonido.

Por lo que ahora es la hija de Jenni Rivera quien les dice a sus fanáticos que el doctor les dio una noticias excelentes y presentó a su 'hijo' Dallas.

Con algo malo, siempre viene algo bueno. #GAD Está semana pasada pasaron muchas cosas. Me enfermé y estuve en cama dos días, me sentía fatal. Pero, luego fui a ver a mi ginecólogo para una cita rutinaria, y gracias a Dios el quiste que tenía en mi ovario izquierdo desapareció. Eso me hizo sentir mejor. Y ahora les presento a nuestro hijo @dallasmendez_ que vino para alegrar nuestro hogar. Dios es bueno.Siempre manten tus ojos en la luz al final del túnel", dijo Chiquis.