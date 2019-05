'Chiquis' Rivera sorprende con foto de su infancia al lado de su fallecida madre

Ciudad de México.- Con motivo del Día del Niño varios famosos estuvieron compartiendo fotos de su infancia, y 'Chiquis' Rivera no se pudo quedar a tras y publicó una tierna imagen a lado de su madre, Jenni Rivera.

Como me encantaría regresar el tiempo a esos momentos cuando la vida no era tan complicada, cuando mis preocupaciones eran, 'quien me iba cambiar el pañal', esos momentos cuando estabas tú para abrazarme y decirme que todo iba estar bien", fue el mensaje de Chiquis.