Chiquis Rivera y su esposo ya planean los nombres de sus futuros hijos

Ciudad de México.- Tras la boda de Chiquis Rivera con Lorenzo Méndez, los cantantes no descartan convertirse en padres muy pronto, motivo por el cual ya tienen los nombres de sus futuros hijos.

Durante una entrevista para el programa Al rojo vivo, la hija de la fallecida Jenni Rivera comentó lo siguiente:

Lorenzo dice que me va a dar dos hijos, me va a dar cuates dice él, pues a ver qué pasa".

Por su parte, Lorenzo comentó lo siguiente:

Nos gusta mucho la combinación ZJ. Sería Zion Jenni, obviamente por su madre, y para el niño sería Zion Juan, como mi padre".

Pese a que la pareja aún no cumple un mes como casados, Chiquis compartió que se siente muy bien con este compromiso, además relató que "no me siento presionada".