Chiquis afirma que Jenni Rivera murió por accidente pese a amenazas del narco

Ciudad de México.- Durante una entrevista con el programa Suelta La Sopa, Chiquis Rivera reaccionó al audio donde su fallecida madre, Jenni Rivera, confiesa que recibió amenazas del narco meses antes de morir.

La joven explicó que sí le causó gran impresión escuchar esta dura confesión y aseguró que la 'Diva de la Banda' se fue "porque era el momento" pues esa era la voluntad de Dios.

Asimismo, Chiquis aprovechó para aclarar que no cree en las versiones de que Jenni fue asesinada sino que en verdad perdió la vida accidentalmente.

Sobre si teme por su vida o la de su familia ahora que salió a la luz esta grabación, Chiquis aseguró estar tranquila pues no está enterada en este tema que involucre a cárteles de droga.

No me preocupo de nada... yo ni sé, ni quise preguntar, no me interesa, ella se fue porque Dios dijo es tiempo de que te vayas a casa".