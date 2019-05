Chris Cornell, líder de Soundgarden, murió un día como hoy hace 2 años

Ciudad de México.- Chris Cornell, nació en Seattle, Washington, cuna de la música 'grunge', el 20 de julio de 1964. Fue un cantante y guitarrista que adquirió fama mundial por ser el vocalista de Soundgarden, Audioslave y Temple of the Dog.

Comenzó su carrera como baterista antes de convertirse en guitarrista y cantante.

Según la revista Hit Parade, ocupa el cuarto puesto de las mejores voces de la historia del 'hard rock' y 'heavy metal'. Una encuesta del sitio web de la revista Rolling Stone lo sitúa en el noveno puesto de los mejores cantantes de la Historia, y según Planet Rock ocupa el puesto 22 de lista de las 40 mejores voces del rock.

Junto con Nirvana, Pearl Jam, y Alice in Chains, Soundgarden es considerada una de las mayores bandas de principios de los años 90, además de ser una de las más oscuras. Cuando se descubrió el movimiento 'grunge' de Seattle, estas bandas salieron a la luz internacional de inmediato, alcanzando el nombre de "bandas precursoras del movimiento Grunge".

Cornell colaboró con Alain Johannes y Natasha Shneider de la banda Eleven, (exmiembros de Queens of the Stone Age), Slash de Guns and Roses y Carlos Santana, sólo por citar algunos.

El famoso cantante fue encontrado muerto en el baño de la habitación del hotel en el que se hospedaba, después de su última presentación en Detroit con la banda Soundgarden. Los análisis forenses concluyeron que el músico estadounidense se quitó la vida ahorcándose en el baño de la habitación del hotel.