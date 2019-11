Chris Evans aclara si regresará al MCU como el 'Capitán América'

Estados Unidos.- El famoso actor, Chris Evans, respondió la interrogante de si era verdad o en si en algún momento le gustaría regresar al MCU interpretando al 'Capitán América', súperheroe que interpretó a lo largo de 8 años.

Evans señaló que no descartá la idea de volver a ponerse el traje, sin embargo, aclaró que no lo haría al menos de que tuviera la certeza de que se tiene una buena historia, algo que no arruine el gran trabajo que se ha hecho hasta el momento dentro de la franquicia.

Nunca digas nunca. No lo sé. No es un 'no definitivo', pero tampoco es un sí total. Hay otras cosas en las que estoy trabajando en la actualidad y creo que se hizo un gran trabajo permitiendo que el Capitán complete su viaje. Si vas a volver al personaje no puede ser sólo por el dinero. No puede ser sólo por emocionar a la audiencia ¿Qué revelamos? ¿Qué estamos aportando a la historia? Muchas cosas tendrían que cumplirse".

Pero en la actualidad no se siente como algo posible, y no me gustaría lastimar el legado, el cual quiero proteger mucho. Fue una época tan preciosa y el poder ser parte de estas películas fue una posibilidad increíble para mí. He dicho que no muchas veces y hay un millón de formas en que esto puede salir mal. Así que casi que se siente como que deberíamos dejarlo tal y como quedó", declaró Evans.

En la misma entrevista el actor reveló que ha estado tratando de reunir a todos sus compañeros de Avengers para pasar unas vacaciones juntos.