Chris Evans está en busca del amor de su vida para formar una familia

Estados Unidos.- El actor estadounidense, Chris Evans mejor conocido por su actuación como el Capitán América en los filmes del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) declaró recientemente que esta en busca de una pareja con la que pudiera formar una familia.

En una entrevista con Men’s Journal, el histrión reveló detalles de su vida personal a tan solo un año de su separación de la actriz, Jenny Slate. Evans comentó que busca novia.

Chris también aseguró que el haber interpretado al Capitán América lo convirtió en un hombre mejor puesto que su personaje habla de integridad y fortaleza moral.

De igual manera, el galán expresó que Jennifer Lopez siempre ha sido su ‘crush’ y cuando la conoció solo podía pensar en no ser molesto.

No seas molesto, no seas molesto. Cállate, Chris. Cállate. No seas un imbécil. No digas nada porque no sabes qué decir’’, eran las palabras que rondaban en la mente de Evans.