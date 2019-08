¿Chris Evans regresa a Marvel para interpretar a la 'Antorcha Humana'?

Ciudad de México.- Según el portal We Got This Covered, Chris Evans podría regresar al Universo Cinematográfico de Marvel pero no con el 'Capitán América' (Steve Rogers).

El medio estadounidense señala que el actor volvería a interpretar a la 'Antorcha Humana' (Johnny Storm), personaje de Los Cuatro Fantásticos, película que se estrenó en 2005.

El filme estrenada por 20th Century Fox logró convertirse en un éxito entre los seguidores y en 2007 se lanzó Los Cuatro Fantásticos y el Deslizador de Plata.

Los rumores señalan que el actor volvería para una serie de la 'Antorcha Humana' pero no como 'Johnny', sino como 'Jim Hammond', personaje que apareció en Marvel Comics #1 en 1939.