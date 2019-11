Chris Evans regresaría al MCU como 'Capitán América' en nueva serie

Estados Unidos.- Recientemente comenzó a tomar fuerza el rumor de que Chris Evans regresará al MCU como el emblemático personaje que ha interpretado por 8 años, 'Capitán América', en la nueva serie que prepara la empresa para la plataforma Disney +, Falcon and The Winter Soldier.

Mismo que ha cobraro fuerza ahora que supuestamente una fuente cercana al famoso actor revelará que este aparecerá en la serie como el héroe que tuvo uno de los finales más emotivos del filme en el que se dio el adiós a varios miembros del equipo original de 'Los Vengadores'.

De igual manera el medio estadounidense We Got This Covered confirmó que Evans regresará como 'Steve Rogers' en un cameo dentro de la serie, sin embargo, este estará en su versión anciana como fue vista al final de Endgame donde le entrega su escudo a 'Falcón'.