Chris Hemsworth, interesado en interpretar al próximo James Bond

Londres, Reino Unido.- El actor que ha dado vida a Thor durante más de 9 años, Chris Hemsworth, recientemente declaró para el portal inglés de noticias Balance, que se encuentra interesado en ser el próximo James Bond, y aprovechó Rush, la cinta que está grabando para utilizarla como audición para el proyecto que será dirigida por Ron Woward.

No creo que alguna vez te encuentres con alguien que no quiera ser James Bond. Me encantaría hacerlo", delcaró Hemsworth.