Chris Hemworth y la hilarante manera en que imita el dormir de su mascota

Canberra, Australia.- El guapo y simpático actor, Chris Hemworth, mostró su lado más divertido al mostrar a través de un video la hilarante y "perfecta" imitación de su mascota al dormir.

Hemsworth compartió la grabación en la que se puede ver a la poodle tumbada sobre su espalda con los patas alzadas y dobladas exponiendo su estomago y con la lengua de fuera, poco a poco la cámara realiza un paneo hacía la derecha mostrando al actor exactamente en la misma pose con todo y lengua de fuera vistiendo un short negro.

La imitación ha causado una gran diversión entre los seguidores del guapo intérprete de 'Thor', incluso entre varios de sus colegas, que le han pedido se quite la ropa y solo use un collar en el cuello como la can.

Chris en la descripción del video bromeó diciendo que solamente estaba probando diferentes poses para descansar y para ello a obsevado a diferente especies "salvajes en su hábitat natural".

Últimamente he estado trabajando en mi postura para dormir, observando criaturas salvajes en su hábitat natural y cómo duermen, sintiendo los beneficios a lo grande", escribió Chris.

El divertido video ya ha obtenido nueve millones 133 mil 357 'likes' y miles de respuestas como:

Jajajaja, me hiciste el día".

Tu imitación es tan perfecta que no puedo con esto".

¡Chris! ¡No ves que solo lleva un collar! ‍Sé el perro Chris. Comprometete todo el camino. Obtén todos los beneficios", bromeó el actor Chaning Tatum.