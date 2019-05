Christian Estrada muestra las pruebas del embarazo que tuvo Frida Sofía

Ciudad de México.- Luego de que Frida Sofía negara en una publicación que había estado embarazada de su ex Christian Estrada, y por consiguiente desmintiera que había abortado, su ex pareja apareció en el programa Un Nuevo Día para dar pruebas de esta versión.

Antes de tocar el tema del embarazo de Frida, el modelo contó:

Con Frida duré casi 6 meses… Yo no me enamoré de la hija de Alejandra Guzmán, simplemente de Frida Sofía, yo al momento que conocí a Alejandra, yo ni en cuenta que tenía una hija, yo no sabía que tenía una hija para serte sincero. (…) Para mi el decir que me enamoré de Frida Sofía es porque es una gran muchacha y tiene un gran corazón, pero pasando el tiempo uno de se da cuenta de la persona que realmente es”.

Estrada aseguró que luego de tres meses de romance las cosas cambiaron con la hija de 'La Guzmán', y aunque se negaba ha dar detalles del motivo de su ruptura amorosa, el joven de 28 años relató:

Fue algo muy fuerte, y se lo dejo a Frida para que ella se los diga a ustedes, pasé por algo muy feo, voy a ser sincero, no lo quiero platicar, no lo quiero comentar, porque yo creo que es algo que una dama lo tiene que decir, si Frida quiere seguir hablando mal de mi yo la sigo respetando”.

Sobre si el motivo de la ruptura lo hirió como hombre, el modelo explicó:

Sí, claro, me he dado cuenta de muchas cosas, fotos que están en las redes, que son fotos que yo y Frida nada más teníamos, para que salga una foto en redes. Como una foto donde se ve que Frida estuvo embarazada”.

Al cuestionarle de cómo se enteró de la noticia, Christian explicó:

Ella me llamó y me dijo, yo estaba de vacaciones, Frida y yo ya no seguíamos juntos, es una foto que Frida y yo solamente la teníamos, o sea, a quién se la haya mandado o con quién lo platicó (lo compartió en redes). Es algo muy fuerte para mí”.

Asimismo, Estrada detalló cómo reaccionó a la noticia:

La busqué, o sea, error no fue, pues claro que sí lo quería yo. Enamorado estaba, no voy a mentir, pero pues igual vamos al tema, me enamoré de Frida, no de la hija de Alejandra Guzmán, si yo quise tenerlo es porque me veía con ella, (haciendo) una vida con ella”.

Finalmente, el modelo aseguró que hasta este momento no sabe qué pasó con ese bebé, y pidió que Frida Sofía sea la encargada de dar esa respuesta, y remató:

Si yo fuera trepador, estuviera con Alejandra y no con Frida”.