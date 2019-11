Christina Aguilera sorprende con varios kilos de más en ajustado vestido

Estados Unidos.- La cantante, Christina Aguilera, tuvo una presentación en Dublin donde dejó sorprendido a los miles de asistentes y no por su increíble voz, sino por los notables kilos de más que mostró tener en su ajustado vestuario.

Christina para el maravilloso espectáculo que ofreció vistió con un sexy y ajustado atuendo de una pieza platedo, con una amplia transparencia que casi pone al descubierto uno de sus pechos, el cual solo esta cubierto por brillos.

Este sexy atuendo que encantó a miles lo combinó con unas altas botas plateadas hasta el muslo y medias transparentes.

Sin embargo, esto no logró evitar que se notará los kilitos de más que aumentó la interprete de Lady Mermelade, que aseguró amar su cuerpo tal como es.

En realidad, el desafío que siempre he tenido es ser demasiado delgada, así que me encanta que ahora tenga un botín, y obviamente me encanta mostrar mi escote. Mientras sea feliz en mi propia piel, eso es todo lo que necesito. Y estoy feliz con el lugar donde estoy. Tengo un novio que ama mi cuerpo. Me encanta mi cuerpo", declaró Christina.