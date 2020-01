Chritina Aguilera se muestra su lado "vulnerable" casi al desnudo

California, EU.- Christina Aguilera sorprendió a todos sus seguidores de Instagram al mostrar su lado más “vulnerable”. La cantante estadounidense aparece en la instantánea vistiendo solamente una gabardina de color negro y debajo no porta prenda alguna. En la descripción la artista colocó el mensaje de “There’s strength in being vulnerable…”, que en español sería, “hay una fortaleza en volverse vulnerable”. Varios fans de la intérprete de Candyman, llenaron la sección de comentarios con palabras de amor hacia ella.