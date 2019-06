'Chumel' estalla contra AMLO: "Deja la palabrería, 'chambea' es lo que te pido"

Ciudad de México.- ‘Chumel’ Torres, famoso youtuber, estalló contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y manifestó cuál es su sentir a seis meses de que iniciara con el cargo.

En una grabación de poco más de un minuto, el conductor de El Pulso de la República pidió al tabasqueño que tome acciones, pues las que lleva hasta ahora no hablan bien de él.

Eres el jefe, ya no eres un candidato. Ya no hay que hacer palabrería, hay que hacer acciones y las acciones no están hablando nada bien. Es desmotivante el hecho de que siempre es culpa de alguien más. ¿Por qué?”, manifestó en el video que se transmitió por Imagen Televisión.