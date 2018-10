¿Cinthya Rodríguez y Carlos Rivera llegarán pronto al altar?

Ciudad de México.- A dos años de que solo fuera un secreto a voces la pareja de exacadémicos Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera sacan a la luz su romance.

El pasado martes la cantante publico una fotografía donde resplandece su belleza y en la cual escribió “Me gustan los martes”, a lo que Rivera contestó “A mí me gustas tú”.

Después de este amoroso mensaje los seguidores de ambos se mostraron emocionados y felices por la excelente pareja que forman y comenzaron a circular los rumores que muy pronto había boda.

Durante una entrevista Carlos Rivera fue cuestionado sobre su relación y el motivo por el que mantenía en secreto su relación, a lo que el cantante comentó:

Nosotros vamos al cine, vamos a comer, nos vamos de vacaciones, no escondemos nada, llegamos a las bodas de nuestros amigos juntos, no ocultamos nada, pero me gusta proteger mi vida”.