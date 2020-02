Claudia Álvarez regresa a la actuación de la mano de Televisa: "Es increíble"

Ciudad de México.- El productor de cine y televisión, Billy Rovzar, confirmó en exclusiva para Hoy que su esposa, Claudia Álvarez, ha dos meses de haberse convertido en madre por primera vez regresará a la actuación de la mano de Televisa.

Rovzar aseguró que él no tiene problemas en que vuelva al trabajo tan pronto y agradeció a la televisora San Ángel por ser tan flexibles con los horarios y pudiera estar al lado de Kira sin problemas.

Claro que puede, está increíble, la producción a la que va a entrar, que ya les dirá ella, fue muy abierta a darle facilidades para que pueda continuar con sus actividades de maternidad, darle de comer etc, etc, Televisa se portó increíble para que el ambiente esté adecuado a que pueda cumplir con ambas actividades", relató.

De igual manera habló acerca de lo diferente que es convertirse en padre después de haber criado ya a dos niños, recordemos que Billy tiene dos hijos adolescentes.

Tienes otra edad, otra versión del mundo, eres otra versión como ser humano, entonces yo creo que hay muchas cosas que puedes atacar diferente, disfrutas las cosas diferentes, no más no menos, porque la verdad es que fui papá y todo era tan nuevo todo y esto ya no es nuevo", expresó Rovzar.