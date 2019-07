Claudia Álvarez revela algunos detalles de su proceso de embarazo

Ciudad de México.- La actriz, Claudia Álvarez dio detalles del proceso de su embarazo, fue mediante Instagram, donde afirmó tener múltiples malestares.

A través de la sección de preguntas y respuestas la celebridad de 37 años detalló que se embarazó con un tratamiento de Fecundación In Vitro.

No hay pastilla, no hay galleta salada, no hay suero, no hay nada que me haya quitado las náuseas. O sea, si algo he padecido es náuseas y vómito”, respondió.