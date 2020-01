Claudia Álvarez y los retos a los que se enfrenta como madre primeriza

Ciudad de México.- Como madre primeriza, Claudia Álvarez se ha enfrentado a nuevo retos dentro de la maternidad, por lo que aprovecha su cuenta de Instagram para pedir algunos consejos a sus millones de seguidores.

La actriz mexicana confesó que sufre para poder dormir a su hija Kira y mencionó que ya recurrió a varios métodos, aunque estos no han sido efectivos.

Hoy llevamos tres horas para que duerma la bebé. No duerme, no duerme. Ahorita come, pero no duerme, ¿algún tip?", escribió la artista.