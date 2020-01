Cocreador de 'La Teoría del Big Bang' produciría series nuevas para Netflix

Estados Unidos.- Al día de hoy, la serie The Big Bang Theory no se encuentra en la plataforma de streaming, Netflix, pero su cocreador Bill Prady, ha firmado un acuerdo con la compañía para escribir y producir series de comedia, drama, fantasía, ciencia ficción y comedia. Pero Por el momento no hay información sobre su primer trabajo con la empresa.

Estamos emocionados de aprovechar sus ideas y dar vida a sus próximos proyectos", reveló Channing Dungey, productora de cine que trabaja en Netflix.

Cabe mencionar, si él logra hacer un programa igual de bueno que fue el fenómeno de La Teoría del Big Bang, Netflix podría ser competencia muy fuerte en contra de Disney Plus.