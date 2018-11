Comienza la batalla por los niños; Brad y Angelina tienen fecha para el juicio

Los Ángeles, EU.- Angelina Jolie y Brad Pitt ya tienen la fecha del juicio en el que se enfrentarán en la amarga batalla legal por la custodia de sus seis hijos. Han pasado ya más de dos años desde que la famosa pareja anunció su separación y desde entonces no han logrado ponerse de acuerdo con respecto a la tenencia de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los mellizos, Knox y Vivienne.

Aunque supuestamente habían llegado a un acuerdo provisorio con la ayuda de un juez privado que contrataron, las negociaciones no prosperaron. Los actores ahora se enfrentarán en un juicio que comenzará el 4 de diciembre y durará entre dos y tres semanas según informó TMZ. El juez también dictaminará sobre los bienes y propiedades de la pareja ya que no firmaron ningún acuerdo prenupcial antes de casarse.

En el juicio, la intérprete y activista humanitaria intentará obtener la custodia total de los menores mientras que Brad Pitt pide que la custodia sea compartida.

Jolie y Pitt se conocieron durante el rodaje de la película Mr. & Mrs. Smith en el 2005, se casaron en una ceremonia íntima el 23 de agosto del 2014 y se separaron en el 2016.

En los últimos días la ganadora del Oscar fue captada en Corea del Sur llevando a su hijo mayor, Maddox a conocer una universidad en Seúl. Pitt, por su parte se encuentra en Los Ángeles filmando la nueva película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood.