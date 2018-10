¿Cómo dices que dijiste? 'Hanna Montana' vuelve y se desata la euforia

Ciudad de México.- A pocos días de que surgiera el rumor sobre el relanzamiento de la serie de Hannah Montana, Netflix ha dado gusto a sus seguidores y la primera temporada ya está disponible en su plataforma desde las primeras horas de este lunes.

La noticia provocó la euforia de los fanáticos del proyecto de Disney protagonizado por Miley Cyrus, quienes así lo manifestaron en redes sociales:

Han puesto Hannah Montana en Netflix y me he ilusionado un montón hasta que he recordado que no tengo Netflix”, “subieron los capítulos de Violetta y Hannah Montana a Netflix bye gente me perdieron” y “me hizo mi día Hannah Montana en Netflix”, son algunos de los mensajes que han colocado en tendencia mundial de Twitter el nombre Hannah Montana.

Ya está Hannah Montana en Netflix, repito YA ESTÁ HANNAH MONTANA EN NETFLIX! pic.twitter.com/uZK8Owf0CE — Mónica Stephania (@fanniflores8) 15 de octubre de 2018

Necesito salir de la escuela para poder ver Hannah Montana — Mitch ���� (@shawnxniallx) 15 de octubre de 2018

Es así como la serie, misma que tuvo cuatro temporadas, una película, un DVD en vivo y una enorme franquicia de productos ha vuelto para contar nuevamente las peripecias de 'Miley Stewart', una joven que lleva una doble vida transformándose secretamente en una famosa cantante de pop.