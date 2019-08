¿Cómo está la relación de Zague con Paola Rojas tras filtrarse otro 'pack'?

Ciudad de México.- A escasos días de que se filtrara un nuevo pack de Luis Roberto Alves ‘Zague’, luego de que hace más de un año saliera a la luz un video en el que el ex futbolista muestra su miembro viril, el exdeportista rompe el silencio y asegura que estas imágenes más que perjudicarlo, le han beneficiado.

Manifestando que por ahora no desea comprometerse en ningún tipo de relación amorosa, Luis Roberto dijo que los memes y burlas sobre su video y fotografías no le incomodan, pues ahora tiene más seguidores.

No, para nada, ¿molestarme yo?, nombre, yo gracias a Dios soy feliz como soy, con lo que tengo, y con todo lo que he logrado, muchas admiradoras y admiradores”, expresó con una gran sonrisa.

Previo a esta declaración, Zague no dudó en hablar de la relación que actualmente mantiene con su ex Paola Rojas tras divorciarse de ella después de que se filtraran dichas imágenes.

Por último, al escuchar el comentario sobre si ella se ríe de toda esta situación, el exjugador dijo:

No sé si está riéndose o no, pero si está riéndose que bueno, me da mucho gusto, porque es señal que está bien, y yo lo que quiero es que las personas cercanas a mí, ella tiene que estar cerca de una u otra forma por los hijos, si ella está contenta, esta feliz, me da mucho gusto, porque al final de cuentas mis hijos van a estar bien”.