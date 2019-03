¿Cómo lucía Ingrid Coronado cuando era niña? Foto sorprende a fans

Ciudad de México.- Internautas llenaron de halagos la más reciente publicación de Instagram de Ingrid Coronado y aseguraron que la conductora es poseedora de una gran belleza desde pequeña.

Quien fuera presentadora en el programa Venga la Alegría compartió con sus miles de seguidores una fotografía de cuando era niña, la cual ha sido objeto de muchos comentarios positivos.

Ingrid explicó que el recuerdo fotográfico corresponde a cuando recibió el sacramento de la Primera Comunión, razón por la que porta un vestido blanco y una vela.

Que linda!”, “Desde muy pequeña se veía que de grande serías una mujer emprendedora y muy alegre, eres super genial, tienes un corazón enorme”, “hermosa niña y hermosa mujer te mando abrazos” y “siempre has tenido esa preciosa sonrisa que ilumina, no sólo tu rostro, si no al mundo entero”, fueron algunos de los comentarios que inspiró el conmovedor viaje al pasado de la conductora.