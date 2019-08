"Como me divierte esto": ¿Yalitza admite que cobra 30mp por una foto?

Ciudad de México.- En días pasados la periodista Ana María Alvarado reveló que Yalitza Aparicio estaría cobrando una exorbitante cantidad de dinero a sus fans que quisieran sacarse una fotografía con ella.

Ante la polémica de exigir 30 mil pesos a sus seguidores, la actriz oriunda de Tlaxiaco, Oaxaca, ‘rompió’ el silencio y aclaró este nuevo escándalo.

Fue frente las cámaras de Suelta la Sopa, donde la protagonista de Roma aprovechó para aclarar rumores.

No, para nada. No cobro 30 mil pesos, yo creo que las personas que se han acercado a pedirme fotos pueden cerciorar esto. No sé de dónde haya salido este dato incorrecto”, declaró Yalitza.