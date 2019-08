"Cómo no perderme en tus ojos verdes": Lupillo estrena sencillo ¿para Belinda?

Ciudad de México.- Cada día crecen más los rumores sobre una supuesta relación entre Belinda y Lupillo Rivera, pues ahora el cantante lanzó un sencillo que pareciera estar escrito para la española.

El ‘Toro del Corrido’ sigue provocando reacciones con respecto a su amorío, sobre todo luego de que se filtrara una fotografía en supuestamente luce un tatuaje en su brazo con el rostro de la cantante.

Aunque el cantante ha optado por hacer a un lado su vida personal y ha revelado un nuevo sencillo Lo Que Siento, sus seguidores no dejaron de preguntar si es dedicado a la intérprete de Sapito.

Debido a que el inicio del tema dice:

Cómo no perderme en el verde de tus ojos si son tan bellos, cómo negar que tu mirada me fascina, que te has vuelto para mí, la mitad que me faltaba”, inmediatamente los fans no dudaron en mencionar a Beli.