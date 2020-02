Como nunca antes, BTS lanzará su nuevo sencillo, 'On'; revelan la fecha

Ciudad de México.- De una manera que nunca antes lo habían hecho, la famosa banda surcoreana, BTS, lanzará su nuevo sencillo, On, tema de su nuevo álbum 'Map of the Soul: 7', el próximo 20 de febrero, el plus ha vuelto loco al ARMY de emoción.

La boyband 12 horas antes de que se lance el tema, preestrenaran un adelanto de 30 segundos del mismo en su cuenta de TikTok, algo que nunca habían hecho y que ahora mantendrá con mayor expectativa a sus fans, denominadas ARMY.

Cabe mencionar que la agrupación como en el resto de las redes sociales, en TikTok rompen récord de vistos en menos de 24 horas, por lo que se espera que antes del estreno oficial, On se convierta en tendencia.