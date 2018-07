Como nunca antes, Lucero habla sobre su divorcio de Manuel Mijares

Ciudad de México.- Lucero abrió su corazón y recordó lo que vivió al separarse del también cantante Manuel Mijares, un divorcio que impactó a sus fans y al mundo del entretenimiento hace algunos años.

“Un divorcio pues es un fracaso, es algo que no sucede, que no es como tú hubieras soñado. Se llevó a cabo nuestro divorcio, somos muy buenos amigos, somos socios, papás de nuestros hijos, somos gente que nos respetamos, que nos saludamos, que nos queremos, que nos guardamos mucho cariño y agradecimiento, entonces no hay pelea”, dijo la intérprete a El Gordo y la Flaca.