"¿Cómo puede quejarse?": Mark Ruffalo responde a criticas de Scorsese a Marvel

Estados Unidos.- El actor, Mark Ruffalo, en una reciente entrevista que tuvo con BBC Cinematic se unió al resto de sus compañeros del MCU y defendió a Marvel de las duras criticas que ha recibido por parte del reconocido director de cine, Martin Scorsese.

El interprete de 'Hulk' señaló que no estaba de acuerdo con la opinión del cineasta pues el ha visto como el público se emociona, llora y expresa muchas emociones más durante la proyección de los filmes de los súperheroes.

Lo invitaría a venir y sentarse en una de esas películas con una audiencia porque los conmueve, no he estado en una película en la que haya visto a más personas llorar al final de la película y gritar y gritar y ser afectado como lo he hecho en ellas (MCU)", expresó Mark.