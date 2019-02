“Como recién divorciada”: Erika Buenfil ya no tiene exclusividad con Televisa

Ciudad de México.- Erika Buenfil, uno de los rostros más queridos de la televisión mexicana, ha dejado de tener exclusividad con Televisa después de 40 años de proyectos artísticos.

La actriz expuso al programa Ventaneando que, de forma repentina, se enteró de que su contrato laboral con la televisora ha acabado, por lo cual ahora es libre de trabajar en cualquier otro espacio u organización.

La artista dijo que no estaba cerrada a las oportunidades que ahora pueden presentársele y que continuará enfocada en trabajar, pues “tengo un hijo que sacar adelante”.

Yo no te puedo decir que sé siente porque acaba de suceder. Me sorprende… Estaba como en una zona de confort, muy arropada y segura, y no es que esté insegura simplemente que estoy libre, como recién divorciada, digamos, y ahora tengo la libertad de andar con quien yo quiera”, expuso la actriz, quien apenas ayer escribió el mensaje “de esas veces que nadie se lo espera” en Twitter.