¿Cómo respondió Remmy Valenzuela a las burlas de Pati Chapoy?

Ciudad de México.- Las palabras de Pati Chapoy del lunes pasado, cuando señaló que “el niño del sombrero no me gusta, creo que sobra” llegaron a los oídos de Remmy Valenzuela, por lo que el sinaloense ni tardo ni perezoso respondió a la titular de ‘Ventaneando’.

Hay cosas que me avalan. Así es la vida, todo el mundo se fija en lo malo. Siempre mi carrera ha sido en contracorriente, entonces a la mejor estar en un reality no fue gustoso para mucha gente”.

Sobre las palabras de Pati Chapoy, quien además indicó que no conocía a Remmy, el oriundo de Guasave respondió tajantemente.

No sé cuánto discos de oro tenga Pati (…) Ella no sé qué haga. No soy Pedro Infante, a la mejor para gustarle, creo que esta un poquito pasada de moda. Somos nuevos, somos millennials, somo jóvenes, traemos modas”.