¿Cómo su abogado? 'Daredevil' podría ser integrado al MCU en 'Spider-Man'

Estados Unidos.- Hace poco se comenzó a decir que 'Jessica Jones' y 'Daredevil' regresarían a formar parte del MCU y ahora el medio We Got This Covered ha asegurado que eso es un hecho con el abogado 'Matt Murdock', pues supuestamente este aparecerá dentro del próximo filme de 'Spider-Man'.

Según el medio el 'Diablo de Hellskitchen' aparecerá dentro la producción del arácnido como su representante legal para sacarlo de los problemas en los que 'Mysterio' metió al joven héroe al revelar su verdadera identidad.

De igual manera señalaron que será nuevamente Charlie Cox quien personifiqué al héroe ciego como lo había hecho en las tres temporadas que tuvo en Netflix y la de The Defenders.

Cabe mencionar que hasta el momento no se ha señalado como será el regreso de 'Jones', pero de igual manera confirmó que ella regresará y agregó que 'The Punisher' también lo hará.