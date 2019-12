Como toda una modelo: Selena Gomez comparte sesión de fotos

Estados Unidos.- La actriz y cantante, Selena Gomez, compartió a través de sus historias de Instagram varios videos de la sesión de fotos que realizó recientemente para promociona una famosa marca de calzado deportivo.

Sin emabrgo, no cabe duda que quien se llevó toda la atención fue la radiante sonrisa y la relajada soltura que mostró en todo momento la guapa exestrella Disney mientras posaba y giraba al ser fotografiada.

De igual manera en un momento las poses y movimientos de la interprete de Look At Her Now, canción que se escucha de fondo, fueron interrumpidos y apareció ella sentada hablando sobre uno de los tenis en específico.

Tras esto volvió a mostrar otra pequeña parte de la sesión portando un atuendo que se ajusta a la increíble figura que pose Selena y con la que encanta diariamente a sus millones de fans.