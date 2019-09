Como un afectuoso padre, 'Iron-Man' cuida de un enfermo 'Spider-Man'

Estados Unidos.- Tom Holland reveló durante la convención Fan X en Salt Lake City que cuando recien entró al MCU el actor Robert Downey Jr. lo cuido amable y afectuosamente cuando él estuvo enfermo, además de ayudarlo a que mejorara.

Estuve enfermo en el set un día y ni siquiera conozco al tipo y me dijo: 'ven a mi tráiler y te haré sentir mejor'. Él me cuidó un poco y me tomó bajo su ala un poco. Entrar en el Universo Marvel es desalentador, es un gran proceso'', relató Holland.