"Como una espía": Karla Gascón es detenida por autoridades en aeropuerto

Cancún, Quintana Roo.- La actriz española, Karla Gascón, en su regreso a México fue arrestada por las autoridades de migración en el aeropuerto de Cacún ya que en la documentación mexicana aún está registrada como Carlos Gascón.

Según lo relatado por la actriz ella vino precisamente al país para arreglar el papeleo correspondiente para hacer los cambios necesarios en sus identificaciones.

El principal motivo de mi viaje es arreglar los papeles que me han tenido en el aeropuerto de Cancún como tres horas, resolviendo quien era y quien no, ha sido un poco impactante para ellos, porque en mi país soy una persona y aquí soy otra, cómo si fuera una espía", explicó Karla de su arresto.

Karla también comentó que varias personas fueron deportadas a sus paises por no contar con la documentación requerida, pero que ella no tenía ese problema y mañana ya comenzaría con los tramites necesarios, los cuales serían sumamente sencillo, que no habría ningún problema.

Otro punto que se abordó en la entrevista fue si ya se había sometido a la cirugía de reasignación de género, ante lo que no dio detalles, pero reveló que este diciembre tenía cita con el equipo quirurjico, sin mencionar nada acerca de la reasignación, pero dio a entender que ya la habría realizado en marzo de este año.

A lo mejor ya me lo he hecho... En marzo del año en curso, pero yo no digo nada, pero eso solo le interesa a alguien que se vaya a acostar conmigo", concluyó.