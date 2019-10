Comunidad cristiana pide cancelar show de Carlos Ballarta por 'satanismo'

Monterrey, Nuevo León.- Este jueves, la organización, Familias Fuertes Unidas por Nuevo León inició con una campaña con el fin de evitar la presentación del comediante Carlos Ballarta, con el tema Dios está muerto.

Mediante una entrevista para Reporte Índigo, un miembro del grupo mencionó que el evento es satánico, al ofender todas las creencias cristianas, por lo que pide a Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, que lo cancele.

Además indicó que el show es un insulto hacia la comunidad cristiana del estado.

Nosotros vemos en este show un acto satánico, el cual no estamos dispuestos a permitir en Nuevo León, nosotros somos respetuosos de las creencias, pero no de la ofensa, no permitiremos la ofensa, y eso es una ofensa de nuestras creencias”, agregó.