¡Con 10 kilos menos! Chef Betty deja a sus seguidores impactados

Ciudad de México.- La chef Betty Vázquez ha causado gran impacto y admiración entre sus seguidores luego de haber bajado 10 kilos.

Aunque la chef aseguró que en un principio no le daba mucha importancia al hecho de "ser gordita", con el paso de los años se dio cuenta de que todo pasa factura, y que debe controlar su peso para evitar distintas enfermedades.

Betty confesó que comenzó a preocuparse un poco más por su salud, por lo que se sometió, bajo supervisión, a un régimen alimentario.

Gracias a su método, Betty Vázquez ha logrado perder en mes y medio 10 kilos. Así, ha reducido tres tallas y seis centímetros de cintura.

Ya no me duelen las rodillas y ahora puedo amarrarme las agujetas de los tenis sin que la lonja me apachurre el pulmón y sienta que me va a dar algo”.