Con advertencias legales, el príncipe William desmentiría infidelidad a Kate

Londres, Inglaterra.- En el que podría significar el primer caso en el que un royal ‘incumple’ con la barrera de silencio ante los escándalos y rumores que involucren a la familia real británica, el príncipe William emplearía la vía legal para desmentir los rumores de haber sido infiel a Kate Middleton.

De acuerdo The Daily Beast, al menos una publicación británica ha recibido “advertencias legales” sobre continuar con la divulgación de información acerca de la supuesta traición que habría cometido el duque de Cambridge al engañar a su esposa con la marquesa de Cholmondeley, Rose Hanbury, quien era vecina del matrimonio en Anmer Hall, en Norfolk.

El medio describe que una de las cartas que el bufete Harbottle & Lewis, encargado de defender a William, expondría que las acusaciones de infidelidad son “falsas” y “dañinas”.

En adición a ser falsa y altamente dañina, la publicación de especulación falsa en lo que refiere a la vida privada de nuestro cliente también constituye una violación a su privacidad, en virtud del artículo 8 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, indicaría el bufete.

Duncan Larcombe, editor de The Sun, indicó a The Daily Beast que “tradicionalmente la familia británica no tomaría acción legal específica. El viejo dicho era ‘nunca quejarse nunca explicar’. William y Harry están dispuestos a hacerlo a su propio modo”.

Como se ha de recordar, fue a principios de este mes que comenzó a especularse que la posibilidad de que el príncipe William haya engañado a su esposa, Kate Middleton, con la marquesa de Cholmondeley, Rose Hanbury, rumor que se alimentó con la difusión de un par de fotografías.