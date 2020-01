Con botella en mano y sexy baile, Thalía pasa fiesta de Año Nuevo en yate

Estados Unidos.- Thalía la pasó a lo grande durante la celebración de Año Nuevo junto a su esposo Tommy Mottola, el famoso actor estadounidense, Jamie Foxx y la famosa empresaria de cosméticos, Loren Ridinger.

No solo posó con algunos famosos, la cantante de No me acuerdo se vistió de dorado, con varias cadenas colgando y adornos del 2020. La actriz no dejó de bailar de manera atrevida pues hasta se quitó los zapatos y siguió bailando arriba del yate en el que fue la fiesta.