Con candente baile, Kimberly Loaiza celebra 5 millones de fans en Tik Tok

Ciudad de Méixco.- La popular youtuber Kimberly Loaiza se unió a Tik Tok apenas hace unas semanas, pero eso no fue impedimento para sembrar un éxito arrasador en la plataforma de videos.

Es así como la cantante de 22 años llegó a la friolera cifra de 5 millones de seguidores en la red social y lo celebró con un video en el que muestra sus mejores pasos de baile.

Somos 5 millones. Gracias linduras, son los mejores, los amoooooooo”, escribió Kimberly Loaiza.

En el clip, la ‘influencer’ baila el tema Over it Chinese New Year en el baño de su casa y lo hace con unos ajustados leggings negros que dejaron a la vista sus pronunciadas curvas.