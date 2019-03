Con contundente respuesta, Michelle Salas 'pone en su lugar' a Frida Sofía

Ciudad de México.- A pesar de que Michelle Salas había preferido mantenerse en silencio luego de las fuertes declaraciones de Frida Sofía en su contra, por fin la hija de Luis Miguel rompe el silencio y responde a esta controversia.

Durante su estancia en Monterrey, Nuevo León, la joven modelo fue cuestionada por un reportero del programa Hoy sobre los mensajes que la hija de Alejandra Guzmán ha realizado en su contra, y así respondió:

No tengo ningún comentario porque creo que, pues no sé, no es relevante porque el amor va más allá, y la familia va más allá y no tengo por qué hablar mal de nadie”.