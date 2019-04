Con demanda, Paulina Rubio exige a 'Colate' que le diga dónde está su hijo

Miami, EU.- Paulina Rubio y Nicolás 'Colate' Vallejo-Nágera han vuelto a tener diferencias que trascienden a lo legal, ya que la cantante ha exigido a través de una moción que el empresario le haga saber dónde está el hijo que tienen en común, Andrea Nicolás.

De acuerdo con el programa Un Nuevo Día, la ‘Chica Dorada’ presentó la moción el 12 de abril ante una corte de Miami.

Según lo que se describe, Eros, hijo que Paulina tuvo con su también expareja Gerardo Bazúa, le contó a ella que Andrea Nicolás tenía planes de viajar con su padre a España. Ante esto, la cantante llamó a la escuela de su hijo con ‘Colate’, que se ubica en Miami, y desde ahí le avisaron que el pequeño ni siquiera había ido a clases.

De esta forma, Paulina Rubio alega que Nicolás 'Colate' Vallejo-Nágera se llevó al niño sin su consentimiento, esto a pesar de que tenían un acuerdo de encontrarse el pasado 8 de abril.

Por su parte, el empresario español replica y dice estar “indignado”, ya que asegura que era Paulina quien realmente debía recoger a Andrea Nicolás.

El conductor Héctor Sandarti mencionó que, según trascendió, el acuerdo realmente era entregarle al niño el 17 de abril, porque la intérprete estaba viajando a Italia.

Justo ayer, ‘Colate’ compartió en Instagram una fotografía en la que expuso que ya debía despedirse de su hijo y de Andalucía, desde donde publicó otras instantáneas al lado de su retoño.

Hoy me he despedido de mi amor y de mi pueblo, antes de esta nueva aventura. Lo primero ha sido lo más difícil, pero al mismo tiempo lo que más fuerzas me va a dar para sobrevivir, que es lo que voy a hacer”, escribió el empresario en la descripción del post.