Con diminuta tanga, Natti Natasha disfruta de su día en la piscina

Estados Unidos.- La cantante boricua, Natti Natasha compartió una sensual fotografía mediante su cuenta de Instagram, en la que presume un día alberca con una diminuta tanga.

En el post se observa a la intérprete de 33 años, lucir mojada, mientras presume su pronunciada retaguardia con un diminuto bikini.

Cómo @worldlatinstar no me invitó me fui sola ‘flow’ piscina, antes de seguir trabajando en el estudio”, escribió.