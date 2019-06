Con "el beso más largo de su vida", Belinda y Lupillo sellan su 'noviazgo'

Ciudad de México.- La reportera de espectáculos Elisa Beristain afirma que Lupillo Rivera y Belinda mantienen una relación amorosa.

La conductora así lo aseguró en su programa de YouTube Chisme no like. Segundos antes de señalar dicha relación, la presentadora dijo que no podía revelar su fuente por ética.

También confirmó que Lupillo dio "el beso más largo de su vida" a Belinda, justo en el momento que se declararon su amor, en un restaurante.

La comunicadora destacó:

Esto es verdad, aquí se los confirmamos, sino dejamos nuestra carrera, así se los digo a ese grado''.

Además dijeron que aparentemente fue Lupillo quien mandó a Belinda a Dubai para cortar su novio el cirujano Ben Talei.

Los presentadores también señalaron que Lupillo se habría hecho incluso un tatuaje de Belinda, aunque no está confirmado.