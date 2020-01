¿Con el enemigo? Toñita "traiciona" a TV Azteca y se une a show de Televisa

Ciudad de México.- El programa La Sorda, mediante su cuenta de Instagram, hizo oficial la incorporación de Antonia Salazar Zamora, mejor conocida como Toñita, exparticipante de La Academia, a su elenco de conductores.

Tenemos un foro muy bonito y aunque he hecho conducción como invitada me gustó y me siento capaz. Me iré puliendo con el tiempo pero me mostraré natural con mi manera de ser”, comentó la exacadémica.