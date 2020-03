Con esta tierna foto, Olivia Collins se enteró que era abuela por primera vez

Ciudad de México.- A través de su cuenta de Instagram, la actriz mexicana Olivia Collins, compartió una tierna instantánea en Instagram con la que confirmó el nacimiento de su nieto.

En la fotografía se aprecia la huella del pie del recién nacido, lo que llenó de alegría a la estrella de 62 años, quien se convirtió en abuela por primera vez.

Hace unas semanas, la guapa rubia aseguró que logró predecir el embarazo de su hija Olivia García Patto, pues esta última le pidió que le leyera el tarot.

Hace unos meses mi hija me habló desde Holanda y me dijo: 'Échame las cartas', lo hice y salió un amor para toda la vida; le dije: 'Ay, Oli, esto es embarazo', y me respondió: 'Mamá, estoy embarazada'", contó la actriz.