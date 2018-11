Con este duro mensaje Atala pone en su lugar a Chapoy por llamarla envidiosa

Ciudad de México.- A seis meses de que Atala Sarmiento saliera del programa Ventaneando, de TV Azteca, la conductora aseguró que hasta la fecha sigue sufriendo ataques que buscan desprestigiarla, lamentablemente no solo en lo laboral, sino en lo personal también.

Con la sentencia “Y ya…”, la comunicadora expresó:

Hace seis meses di vuelta a la página para iniciar otro capítulo de mi vida. En este tiempo he aguantado todo tipo de embates de quien no deja de buscar maneras de desprestigiarme profesionalmente. Ahora también me atacan en lo personal intentando enemistarme con mi familia”.